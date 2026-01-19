Размер шрифта
Стало известно о встрече Дмитриева с американской делегацией в Давосе

Reuters: Дмитриев отправится на форум в Давосе для встреч с делегацией США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев может посетить Давос на этой неделе для встречи с делегацией США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит... Давос и проведет встречи с членами делегации США на полях Всемирного экономического форума», — говорится в статье.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта. Политик заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, участвующий в переговорах, опубликовал в Telegram пост об их итогах. Он отметил, что обсуждения продолжались два дня. Умеров добавил, что команды стран договорились продолжить консультации в Давосе.

Ранее Дмитриев заявил о «быстрой капитуляции» ЕС.

