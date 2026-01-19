Врач назвал главные причины обострения гастрита

Daily Mirror: к обострению гастрита чаще всего приводят три фактора

Бактерия Helicobacter pylori, алкоголь и избыток острой и жирной пищи чаще всего приводят к обострению гастрита. Об этом рассказал терапевт Национальной службы здравоохранения Касим Ахмед. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам специалиста, гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка и по своему механизму напоминает солнечный ожог. Несмотря на то что в желудке нет болевых рецепторов, заболевание редко проходит незаметно: пациентов беспокоят чувство тяжести, вздутие, отрыжка и тошнота. При регулярном появлении таких симптомов Ахмед рекомендует обращаться к врачу, а не списывать дискомфорт на «переедание» или стресс.

Наиболее частой причиной гастрита врач назвал инфекцию Helicobacter pylori. Эта бактерия может долгое время никак себя не проявлять, но постепенно повреждает защитную слизистую желудка, повышая риск хронического воспаления. Существенную роль играет и питание: острая, жирная и жареная пища усиливает раздражение слизистой и может провоцировать обострения. К факторам риска также относятся кислые соки и алкоголь, которые увеличивают кислотную нагрузку на желудок и замедляют восстановление его стенок.

Врач подчеркнул, что гастрит часто развивается под воздействием сразу нескольких факторов, поэтому для профилактики важно не только лечить инфекцию, но и пересмотреть рацион и образ жизни.

«В случаях, когда гастрит вызван бактериями, врачи могут назначить антибиотики или другие препараты, снижающие воспаление. Облегчить симптомы гастрита также могут бананы, йогурт, овсянка и другие блюда с высоким содержанием клетчатки», — заключил эксперт.

