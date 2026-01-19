Размер шрифта
Общество

Стало известно, чего опасается почти половина Норвегии

Norstat: 40% норвежцев боятся вовлечения страны в большую войну в 2026 году
40% норвежцев опасаются потенциального вовлечения страны в большую войну в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Norstat для норвежской телерадиокомпании NRK.

Согласно данным опроса, еще 38% респондентов опасаются вероятного прямого военного вмешательства других европейских стран в украинский конфликт в 2026 году.

Опрос проводился с 12 по 14 января, в нем приняли участие более тысячи норвежцев.

6 января издание The Economist писало, что страны НАТО без поддержки США смогут вести лишь краткосрочную войну против России, но не затяжной конфликт.

Аналитики издания отмечают, что большая часть тяжелого транспорта, средств управления, спутниковой разведки и арсеналов альянса предоставляется именно Соединенными Штатами. По их оценке, в случае полномасштабного конфликта европейские страны НАТО исчерпают возможности для ведения высокоинтенсивных боевых действий уже через несколько недель.

Ранее сообщалось, что страх немцев перед военным конфликтом с Россией сохраняется почти четыре года.

