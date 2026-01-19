Размер шрифта
Наука

Возвращаемая капсула корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю

«Синьхуа»: возвращаемая капсула корабля Shenzhou-20 совершила посадку на Земле
Li Zhipeng/XinHua/Global Look Press

Возвращаемая капсула космического корабля Shenzhou-20 совершила посадку на Земле. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Посадка аппарата состоялась 19 января в 04:34 мск в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как сообщили китайские источники, экипаж на борту Shenzhou-20 отсутствовал. Находившиеся в капсуле предметы не пострадали, миссия признана успешно завершенной.

В ноябре Китай успешно осуществил запуск корабля Shenzhou-22 к околоземной станции Tiangong. Аппарат был выведен в беспилотном режиме и предназначался для замены корабля Shenzhou-21, на котором участники миссии Shenzhou-20 ранее вернулись на Землю.

16 декабря портал SpaceNews сообщил со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники, что КНР в 2026 году планирует запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, для использования в китайской лунной пилотируемой программе.

Ранее КНР впервые представила широкой публике грунт с обратной стороны Луны.

