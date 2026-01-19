Сибирячка, разводившая в затопленном подвале карпов, выпустила их на свободу из-за холодов

Жительница Кузбасса избавилась от карпов, которых держала в затопленном подвале

Жительница Кемеровской области выпустила рыбу, которую разводила в своем затопленном подвале, в незамерзающий водоем. Об этом она рассказала РИА Новости.

Любовь Голубович из города Белово с помощью подписчиков решила судьбу 11 карпов, которые с октября находились в подвале своего затопленного дома.

Из-за установившихся в регионе морозов держать их на прежнем месте было нельзя, и женщина провела срочный опрос в соцсетях. Большинство подписчиков проголосовало за то, чтобы отпустить рыбу в естественную среду обитания, а именно — в местное водохранилище, которое называют Беловским морем.

«У нас есть место, которое не замерзает – Беловский канал, там Беловская ГРЭС идет, там плюсовая температура и вот вчера все карпы были [туда] выгружены», – поделилась Голубович.

О необычном хобби сибирячки стало известно минувшей осенью. Сообщалось, что она решила завести карпов в октябре после того, как цоколь жилого дома начало заливать грунтовыми водами.

Женщина обещала разыграть карпов к Новому году среди подписчиков группы в Telegram, а местные власти грозили ей наказанием за разведение рыбы с нарушением ветеринарных правил.

