Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Сибирячка, разводившая в затопленном подвале карпов, выпустила их на свободу из-за холодов

Жительница Кузбасса избавилась от карпов, которых держала в затопленном подвале
Podolnaya Elena/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кемеровской области выпустила рыбу, которую разводила в своем затопленном подвале, в незамерзающий водоем. Об этом она рассказала РИА Новости.

Любовь Голубович из города Белово с помощью подписчиков решила судьбу 11 карпов, которые с октября находились в подвале своего затопленного дома.

Из-за установившихся в регионе морозов держать их на прежнем месте было нельзя, и женщина провела срочный опрос в соцсетях. Большинство подписчиков проголосовало за то, чтобы отпустить рыбу в естественную среду обитания, а именно — в местное водохранилище, которое называют Беловским морем.

«У нас есть место, которое не замерзает – Беловский канал, там Беловская ГРЭС идет, там плюсовая температура и вот вчера все карпы были [туда] выгружены», – поделилась Голубович.

О необычном хобби сибирячки стало известно минувшей осенью. Сообщалось, что она решила завести карпов в октябре после того, как цоколь жилого дома начало заливать грунтовыми водами.

Женщина обещала разыграть карпов к Новому году среди подписчиков группы в Telegram, а местные власти грозили ей наказанием за разведение рыбы с нарушением ветеринарных правил.

Ранее россиянин попал в больницу в Египте из-за мурены на пляже. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655807_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+