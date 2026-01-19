Размер шрифта
Москвичи нашли фрагмент лезвия в пельменях

Москвичи нашли кусок лезвия в упаковке пельменей «Сибирская коллекция»
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве в упаковке пельменей бренда «Сибирская коллекция», приобретенной через доставку магазина «Перекресток», был обнаружен металлический фрагмент, предположительно часть лезвия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По информации журналистов, продукт стоимостью 439 рублей был заказан семьей с доставкой на дом. Во время приготовления в одном из пельменей был замечен посторонний металлический предмет, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.

Покупатели направили претензию производителю и ритейлеру. Магазин «Перекресток» вернул средства за покупку, изъял соответствующую партию товара из продажи, направил запрос производителю и заявил об усилении мер контроля качества.

16 января SHOT ПРОВЕРКА писал, что жители столичного ЖК «Москвичка» пожаловались на антисанитарию в магазине сети «Магнит», расположенном по адресу улица Василия Ощепкова, 4. По словам местных жителей, в торговом зале магазина якобы замечали тараканов и грязь, а на витринах подолгу лежат испорченные товары и просрочка.

Ранее в России обнаружили кишечную палочку в икре ряда торговых марок.

