Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко похвалил Трампа за слова про Венесуэлу и Гренландию

Лукашенко похвалил Трампа за прямоту в вопросах Венесуэлы и Гренландии
РИА Новости/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за прямоту в вопросах Венесуэлы и Гренландии. Его слова передает «БелТА».

«Смотрите, он открыто говорит: «Нам нужна Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам нужна Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть. <...> Ты помолчи уже, что там нефть, говори, что там наркобароны, борись против них. А он в открытую говорит...», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

По его мнению, в такой международной обстановке Минску и Москве «нужно быть вместе, ориентироваться на свое и ни в коем случае не попадать в зависимость от других».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские лидеры считают, что если президент США получит Гренландию, то другие европейские территории могут стать следующей его целью.

Ранее Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655747_rnd_4",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+