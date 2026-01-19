Лукашенко похвалил Трампа за слова про Венесуэлу и Гренландию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за прямоту в вопросах Венесуэлы и Гренландии. Его слова передает «БелТА».

«Смотрите, он открыто говорит: «Нам нужна Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам нужна Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть. <...> Ты помолчи уже, что там нефть, говори, что там наркобароны, борись против них. А он в открытую говорит...», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

По его мнению, в такой международной обстановке Минску и Москве «нужно быть вместе, ориентироваться на свое и ни в коем случае не попадать в зависимость от других».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские лидеры считают, что если президент США получит Гренландию, то другие европейские территории могут стать следующей его целью.

Ранее Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы.