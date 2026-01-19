«На те же грабли»: «Спартак» раскритиковали из-за нового тренера

Тренер Юран заявил, что в «Спартаке» ничего не поменяется с приходом Карседо

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РП) Сергей Юран признался, что недоволен назначением испанского специалиста Хуана Карседо на пост наставника московского «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

«В «Спартаке» ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером», — заявил он.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ.