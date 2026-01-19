Размер шрифта
Общество

82-летняя фермерша поразила соцсети своими навыками по управлению дроном

SCMP: 82-летняя фермерша из Китая освоила управление дроном и удивила соцсети
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

82-летняя фермерша из Китая поразила соцсети своими навыками по управлению дроном, пишет South China Morning Post.

Дай Шуйин родилась в 1943 году и проживает в деревне Лаомэй. В молодости она работала бухгалтером и считалась одной из немногих образованных женщин в деревне, умеющих читать, писать и считать.

Дай воспитала пятерых детей, трое из которых позже переехали в города. В настоящее время она живет в деревне со старшим сыном и 40-летним внуком Ван Тяньтянем. Семья обрабатывает около 40 гектаров сельскохозяйственных земель.

Интерес к дронам у пенсионерки возник после того, как внук привез домой крупный сельскохозяйственный беспилотник для обработки полей. Заинтересовавшись техникой, женщина попросила научить ее управлению устройством.

Под руководством внука Дай освоила основные операции: установку аккумуляторов весом около 15 килограммов, транспортировку дрона, подготовку к полету, загрузку удобрений и самостоятельное управление взлетом и выполнением задач. Использование дрона позволило значительно повысить эффективность работы на полях.

Позже семья запустила прямые трансляции, в ходе которых продаёт собственный рис, растительное масло и другие сельскохозяйственные продукты. По словам внука, его бабушка уверенно управляется не только с дроном, но и с оборудованием для онлайн-трансляций.

Сама Дай говорит, что воспринимает новое занятие как способ оставаться активной и проводить больше времени с семьей. Она подчеркивает, что не ощущает себя пожилым человеком и с интересом принимает новые технологии.

«Сейчас жизнь очень счастливая. Дети рядом, мне нравится заниматься фермерством, а доход стал лучше, чем раньше. В таком возрасте возможность увидеть столько нового — самое ценное», — отметила китаянка.

Ранее в сети прославилась пенсионерка, которая катается на скейтборде.

