Армия

В «Рособоронэкспорте» рассказали, какой урон «Ланцеты» нанесли ВСУ

Рособоронэкспорт: «Ланцеты» уничтожили более четырех тысяч единиц техники ВСУ
Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» уничтожил более четырех тысяч единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), оружие будет представлено на выставке UMEX&SimTEX 2026 в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рособоронэкспорт».

«По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более четырех тысяч единиц военной техники», — говорится в публикации.

Там отметили, что в составе усовершенствованного комплекса «Ланцет-Э» на выставке также будут представлены боеприпасы «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э», которые отличаются быстротой развертывания, низкой площадью рассеяния, особенностью звучания, а также устойчивостью к радиэлектронной борьбе.

Выставка состоится с 20 по 22 января 2026 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На мероприятии «Рособоронэкспорт» представит передовые открытия в области беспилотников и обсудит перспективы этой отрасли с иностранными делегациями.

Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили, что спрос на БПЛА вырастет к 2030 году на 120%.

