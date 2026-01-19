Застрявшую в кровати двухлетнюю девочку не смогли спасти

В Турции двухлетняя девочка застряла головой в кровати и не выжила. Об этом сообщает газета Haberturk.
Несчастный случай произошел, когда девочка по имени Амин гостила у дедушки в деревне Чардак. Незадолго до инцидента родственники подняли верхнюю часть кровати, чтобы достать вещи. В этот момент ребенок играл поблизости и по неосторожности зажал голову в подъемном механизме.
Увидев это, родственники своими силами освободили малышку и обратились в экстренные службы. Девочку доставили в государственную больницу Невшехира, но, несмотря на предпринятые меры, спасти ее не удалось.
Как сообщается, Амин была единственным ребенком в семье. Полиция начала расследование инцидента.
