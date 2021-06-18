НАТО выразила сожаление о решении России по Договору по открытому небу

Страны-члены НАТО выразили сожаление о решении России выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

«Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу — важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса.

В НАТО отметили, что неоднократно призывали Россию вернуться к соблюдению договора и предпринимали многочисленные шаги для нахождения конструктивного решения вопросов по ДОН.

Ранее в МИД РФ заявили, что участие России в Договоре по открытому небу завершится 18 декабря 2021 года.

Данный договор был подписан в 1992 году, он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.