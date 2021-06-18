Ким Чен Ын высказался о перспективах отношений с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленарном заседании Центрального комитета Рабочей партии сообщил, что Пхеньян должен быть готов как к ведению диалога с властями США, так и к возможной конфронтации. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральной телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По его к словам, к конфронтации необходимо быть «полностью подготовленными».

«В частности, он [Ким Чен Ын] провел подробный анализ политической тенденции недавно созданной администрации США по отношению к нашей республике и прояснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления действий, которые будут поддерживаться в отношениях с США в предстоящие дни», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР также призвал приложить усилия по «стабильному контролю» за ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в стране.