Байден посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая
Президент США Джо Байден во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве предложил подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе выступления в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021, передает «Интерфакс».
«Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене», — сказала она.
Нуланд сейчас находится в Брюсселе, где планирует обсудить с партнерами в НАТО и Европейском союзе итоги саммита РФ-США.
Ранее Китай одобрил российско-американские договоренности о запуске диалога по стратегической стабильности.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.
Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.