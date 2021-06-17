Байден посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президент США Джо Байден во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве предложил подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе выступления в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021, передает «Интерфакс».

«Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене», — сказала она.

Нуланд сейчас находится в Брюсселе, где планирует обсудить с партнерами в НАТО и Европейском союзе итоги саммита РФ-США.

Ранее Китай одобрил российско-американские договоренности о запуске диалога по стратегической стабильности.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.