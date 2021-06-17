Байден посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая

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Russian President Vladimir Putin and U.S President Joe Biden enter Villa la Grange during their... Russian President Vladimir Putin and U.S President Joe Biden enter Villa la Grange during their...
Russian President Vladimir Putin and U.S President Joe Biden enter Villa la Grange during their...
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президент США Джо Байден во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве предложил подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе выступления в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021, передает «Интерфакс».

«Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене», — сказала она.

Нуланд сейчас находится в Брюсселе, где планирует обсудить с партнерами в НАТО и Европейском союзе итоги саммита РФ-США.

Ранее Китай одобрил российско-американские договоренности о запуске диалога по стратегической стабильности.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.