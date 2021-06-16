В Госдуме назвали саммит Путина и Байдена шагом к разрядке

Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена стал шагом к разрядке, но впадать в эйфорию не стоит. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Первый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена можно считать если не успешным, то точно шагом к разрядке и снятию «перегрузки» в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Политик подчеркнул, что хоть речь и не идет о «перезагрузке 2.0», встреча закончилась со знаком плюс не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира, потому что глобальная безопасность получила «реальные шансы на укрепление».

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.