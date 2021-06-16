В Госдуме назвали саммит Путина и Байдена шагом к разрядке

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена стал шагом к разрядке, но впадать в эйфорию не стоит. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Первый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена можно считать если не успешным, то точно шагом к разрядке и снятию «перегрузки» в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Политик подчеркнул, что хоть речь и не идет о «перезагрузке 2.0», встреча закончилась со знаком плюс не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира, потому что глобальная безопасность получила «реальные шансы на укрепление».

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.