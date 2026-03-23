Кадыров показал кадры уничтожения западной техники на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении.

«Очередная вражеская самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства прекратила свое существование. Помогли отправить ее в утиль военнослужащие батальона «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат», — отметил он.

По словам Кадырова, самоходную артиллерийскую установку выявили во время воздушной разведки, операторы БПЛА точно вывели дроны на цель, прицельные удары «поставили точку».

«Цель уничтожена, задача выполнена», — подытожил глава республики.

До этого техник лаборатории беспилотных систем с позывным «Кощей» сообщил, что в войска российской группировки «Север» на Харьковском направлении поступил новый беспилотный летательный аппарат «Грузовичок».

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.