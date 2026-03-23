Кадыров показал кадры уничтожения западной техники на СВО

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Кадыров показал кадры уничтожения британской САУ AS-90 в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении.

«Очередная вражеская самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства прекратила свое существование. Помогли отправить ее в утиль военнослужащие батальона «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат», — отметил он.

По словам Кадырова, самоходную артиллерийскую установку выявили во время воздушной разведки, операторы БПЛА точно вывели дроны на цель, прицельные удары «поставили точку».

«Цель уничтожена, задача выполнена», — подытожил глава республики.

До этого техник лаборатории беспилотных систем с позывным «Кощей» сообщил, что в войска российской группировки «Север» на Харьковском направлении поступил новый беспилотный летательный аппарат «Грузовичок».

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!