Байден рассказал о переломном моменте истории

Мир находится в переломном моменте истории, который определит, каким будет наше будущее. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

«Я думаю, что в последние три года или пять лет мир подошел к коренному переломному моменту, который определит, как он будет выглядеть через 10 лет», — сказал политик.

По его словам, все страны, особенно те, которые обладали и продолжают обладать значительной властью, думают, как сохранить устойчивость и свой авторитет, в том числе США. Он уточнил, что Америка стремится завоевать статус «ведущей, самой мощной и демократической страны».

Днем ранее он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным на вилле «Ла Гранж» в Женеве.

Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.