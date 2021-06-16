Путин назвал единственное обязательство России перед Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть лишь одно обязательство по Украине. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений», — сказал Путин.

Он отметил, что если Киев готов к этому, то российская сторона «пойдет по этому пути, без всякого сомнения».

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

На этой неделе советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сказал, что у Украины имеется только два варианта для урегулирования ситуации в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Свою инициативу он объяснил тем, что нормандский формат сконцентрирован на переговорах по Донбассу, его участники не обсуждают вопросы Крыма, российского газопровода «Северного потока – 2» и гарантии безопасности Украины.

До этого украинский лидер призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому. Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса.