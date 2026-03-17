Россиянин сжег три машины соседки из-за обиды

В Нижегородской области мужчина из мести сжег три машины соседки

В Богородске полиция задержала 43-летнего мужчину, который из мести сжег три автомобиля, принадлежащих семье соседки. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В полицию обратилась местная жительница, женщина сообщила, что неизвестный поджег три автомобиля ее семьи, припаркованные около дома. К поджогу оказался причастен сосед потерпевший, при нем нашли деревянную киянку и зажигалку для газовой плиты.

Мужчина признался, что пошел на преступление из-за того, что сын соседки якобы оскорбил его падчерицу. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

