Петербуржец через суд вернул деньги, потраченные на бесполезную магическую практику

Петербуржец выиграл иск против самопровозглашенного мага и колдуна «вуду». Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Глеба против Валентина, который позиционировал себя как специалиста магических практик и колдуна «вуду» и продавал услуги через интернет.

К нему за консультацией обратился Глеб. Он попал в тяжелую жизненную ситуацию и надеялся получить магическую помощь. Валентин пообещал провести «уникальные ритуалы» для решения проблем и попросил за это у клиента 51 тыс. рублей.

Их общение свелось к переписке и простой йога-медитации, а магии так и не случилось. Через суд мужчина потребовал вернуть ему потраченные деньги и компенсировать моральный вред.

Валентин заявил, что оказал психологическую помощь по авторским методикам, а Глеб настаивал, что рассчитывал именно на колдовство. Суд заключил, что установить объем и характер оказанных услуг невозможно, а представленные письменные доказательства не позволяют установить волю сторон.

В итоге Глеб не смог доказать свои нравственные страдания, а Валентин — факт применения магии, поэтому с него взыскали 51 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в 18,7 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины.

Ранее в Екатеринбурге гадалка запугала пенсионерку проклятием и забрала ее накопления ради «обряда очищения».

 
Финал блокировки Telegram, убийство «серого кардинала» Ирана и нашествие клещей. Главное за 17 марта
