Прохожий спас провалившегося под лед мальчика в Черняховске

В Калининградской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед

В Черняховске прохожий спас мальчика, провалившегося под лед на озере Парковое, мужчина нырнул в воду, чтобы вытащить ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калининградской области.

Инцидент произошел вечером 16 марта. Семья с двумя детьми гуляла у озера и заметила мальчика, который спускался на лед и направлялся к островку с инсталляцией. Глава семьи поспешил к нему, снимая по пути одежду. Не дойдя до цели, ребенок провалился.

Мужчина нырнул в ледяную воду, подплыл к мальчику и вместе с ним добрался до островка. До приезда спасателей он держал ребенка на руках. Сотрудники МЧС транспортировали обоих на берег, укутали в термоодеяла и передали медикам. Ребенка госпитализировали, спаситель от госпитализации отказался.

До этого в Астраханской области семилетний мальчик вышел на лед во время прогулки с подругой и мгновенно провалился в ледяную реку. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка. Он ушел под воду на глазах у людей.

Ранее в Звенигороде нашли тело девочки, провалившейся под лед в начале марта.

 
