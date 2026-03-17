«Скоро будут»: Трусова высказалась о возвращении четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова), родившая несколько месяцев назад, пообещала в своем Telegram-канале в скором времени вернуть четверные прыжки.

«На тренировке откатала часть своей короткой программы «I Put a Spell on You». P.S. Вы как сговорились в комментариях к прошлому посту. Четверные ждете…. Скоро будут», — написала Трусова

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее муж Трусовой заявил о желании поехать с женой на Олимпиаду-2030.

 
