«Бон жур»: Захарова оценила заявление Трампа о скорой отставке Макрона

РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон может скоро лишиться своего поста из-за того, что он сказал об участии французов в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

«Бон жур, как говорится», — такими словами Захарова прокомментировала слова главы Белого дома.

Макрон в ходе национального Совета по обороне заявил, что «Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях».

В свою очередь Трамп, услышав это заявление Макрона, предрек ему скорую отставку.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза могут отправить свои военные корабли с миссией разблокировки Ормузского пролива. Французские политики активнее других принимают участие в дискуссии в этом вопросе, отмечает Reuters.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив больше не будет прежним.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!