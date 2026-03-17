Россиянин протащил полицейского на капоте автомобиля и отделался условным сроком

Суд в Башкирии вынес приговор мужчине за поездку с полицейским на капоте машины

Житель Башкирии протащил силовика на капоте автомобиля и отделался условным сроком, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

В Стерлитамаке 45-летний местный житель получил два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком за нападение на полицейского. В июле 2025 года патруль заметил подозрительное поведение мужчины у дома на улице и решил проверить его документы, заподозрив связь с незаконным оборотом наркотиков.

В ответ на законное требование подсудимый ударил стража порядка в плечо, сел в свой автомобиль Škoda Octavia, завел мотор и намеренно наехал на полицейского, протащив его на капоте не менее 100 метров. После остановки он попытался скрыться, но оперативники задержали его на месте. Мужчина признал вину лишь частично.

Стерлитамакский городской суд признал его виновным по статье о применении насилия к представителю власти. Автомобиль конфисковали в доход государства.

Ранее гаишник на ходу запрыгнул в машину к женщине и попал на видео.