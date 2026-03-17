В Госдуме рассказали, когда доллар подорожает до 100 рублей

Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Курс доллара 17 марта поднялся выше 82 рублей впервые с декабря 2025 года, курс евро — выше 93 рублей. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился, что до конца марта цена этих валют достигнет 100 рублей.

«В течение месяца, конечно, ни одна из валют не достигнет психологической отметки 100 рублей. В целом 100 рублей можно ожидать как от евро, так и от доллара к концу года. Но на это будет достаточно сильно влиять международная конъюнктура, хотя, отмечу, не сразу. У нас давно нет зависимости непосредственной от тех процессов, которые происходят в мире, в отражении к курсу рубля. В целом для экспортной составляющей, конечно, доллар по 100 рублей — это более правильная ситуация, позволяющая работать российским производителям», — считает парламентарий.

Кирьянов отметил, что в 2026 году экономика России зависит от курса валют меньше, чем 10 лет назад.

«Наша бюджетная система в условиях санкций ориентируется на реальные потребности, реальный сектор и наш бюджетный макроэкономический прогноз. Будет выполняться и в части обеспечения всех социальных обязательств с последующей их индексацией, и в части инфраструктурных проектов», — заключил он.

Курс доллара на внебиржевом рынке 17 марта 2026 года поднимался выше 82 рублей. В моменте американская валюта стоила 82,19 рубля — впервые с декабря 2025 года. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего подорожания американской валюты. По их прогнозу, к маю курс доллара составит 80–87 рублей. Эксперты не исключили и доллар по 100 рублей при негативном сценарии развития событий. Россиянам, которые планируют поездки на майские праздники за рубеж, лучше покупать валюту уже сейчас, предупредили экономисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист Зельцер заявил, что рубль ослаб из-за ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ.

 
