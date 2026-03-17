Трамп назвал сумму американских затрат на конфликт на Украине

Трамп оценил общие американские затраты на конфликт на Украине в $400 млрд
Президент США Дональд Трамп озвучил новую оценку американской помощи Киеву, заявив, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили $400 млрд. Запись трансляции со встречи главы Белого дома с премьер-министром Ирландии опубликована на портале C-Span.

По его словам, больше Соединенные Штаты «не потратят ни цента».

До этого Трамп заявил, что расходование средств, которые были переданы Киеву во время президентства Джо Байдена, требует расследования.

Также президент США заявил, что у США отсутствует необходимость работать с Европейским союзом по Украине, поскольку этот конфликт находится за тысячи миль от Соединенных Штатов.

Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Трамп не растерял интерес к переговорам о мирном урегулировании на Украине, он призывает украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на сделку.

15 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина в интервью британскому изданию Financial Times сообщил о паузе в переговорах по ситуации на Украине из-за смены интересов Соединенных Штатов.

Ранее в Европе заметили, что посредничество США в переговорах на Украине зашло в тупик.

 
Финал блокировки Telegram, убийство «серого кардинала» Ирана и нашествие клещей. Главное за 17 марта
