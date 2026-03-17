В Иране заявили об обстреле территории АЭС «Бушер»

В Иране заявили, что снаряд противника попал по территории АЭС «Бушер»
Реактивный снаряд прилетел по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер», расположенной в Иране. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает РИА Новости.

«Прилетевший со стороны противника снаряд по (площадке) АЭС «Бушер» не привел как к материально-техническому ущербу, так и к жертвам», — заявили в организации.

Там отметили, что удар был нанесен во вторник около 19:00 по местному времени (18:30 по Москве). В ОАЭИ подчеркнули, что произошедшее является нарушением всех международных норм. Атака на ядерные объекты может иметь непоправимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива, добавили в организации.

15 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг АЭС «Бушер» вызывает сейчас главные опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она находится недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, но ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее США и Израиль составили план захвата иранских ядерных объектов спецназом.

 
