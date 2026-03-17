Школьница выпала из окна девятиэтажки на юге Волгограда и чудом выжила

В Волгограде врачи борются за жизнь девочки, выпавшей из окна четвертого этажа
Telegram-канал «Волгоград Красноармейский»

В Волгограде девочка выжила после падения из окна четвертого этажа. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Волгоград Красноармейский».

Как сообщается, несчастный случай произошел около часа ночи 17 марта в девятиэтажном доме №55 на улице Пролетарской. Очевидцы рассказали, что девочка в возрасте 12-14 лет получила множественные переломы, но оставалась в сознании и даже шевелила рукой. «Блокнот Волгоград» пишет, что после инцидента на улицу с криком выбежала женщина, вероятно, мать ребенка.

С тяжелыми травмами таза и челюсти пострадавшую экстренно доставили в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей. В облздраве сообщили, что состояние школьницы оценивается как крайне тяжелое, медики делают все возможное для сохранения ее жизни и здоровья. На месте также работали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее десятиклассница выпала с 20-го этажа в Петербурге и приземлилась на козырек подъезда.

 
