Волочкова назвала причину отмены выступлений Захаровой в Риме

Балерина Анастасия Волочкова поддержала коллегу Светлану Захарову после отмены выступлений в Риме. Ее слова передает РИА Новости.

Волочкова назвала Захарову замечательной и признанной во всем мире балериной. По мнению танцовщицы, российские артисты балета и спортсмены составляют угрозу для всего мира из-за своего высокого уровня профессионализма.

По словам Волочковой, представителей русской балетной школы всегда воспринимали с опаской, так как они создавали высокий уровень конкуренции.

«Почему вместо того, чтобы воспринимать русских артистов как миротворцев, как людей, которые дарят радость в той сложнейшей политической ситуации, которая в мире происходит, надо брать и уничтожать? Знаете, на месте наших русских артистов, неважно, из какого они цеха, нужно идти дальше с гордо поднятой головой и посылать их всех», — заявила балерина.

17 марта гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление российской балерины, примы Большого театра Светланы Захаровой.

Как рассказали организаторы выступления, российская балерина не попадает под санкции стран Евросоюза и была приглашена, так как искусство может объединять людей независимо от их национальности, однако позднее они получили «сообщения от институций и искренние, болезненные послания, подчеркивающие символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте».

Ранее Лепс не исключил совместный клип с Волочковой.