Уфимец поджег квартиру жены и отправлял ей сообщения с угрозами

В Уфе суд арестовал 44-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры жены, назначили запрет определенных действий, но он продолжал отправлять потерпевшей угрозы. Об этом сообщает Калининский районный суд Уфы.

Инцидент произошел 17 января. Мужчина умышленно поджег квартиру, принадлежащую супруге, ущерб хозяйка оценила в миллион рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе на общение с супругой, несмотря на это, обвиняемый неоднократно отправлял жене смс с угрозами.

В связи с нарушением запрета суд по ходатайству следователя изменил меру пресечения на заключение под стражу до 17 апреля.

До этого россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности к бывшему партнеру женщины. Мужчина начал оскорблять возлюбленную, ответ та схватилась за нож. Женщина несколько раз ударила его в спину.

Ранее россиянин из ревности расстрелял бывшую жену и ее возлюбленного.