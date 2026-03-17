Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Уфимец поджег квартиру жены и отправлял ей сообщения с угрозами

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Уфе суд арестовал 44-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры жены, назначили запрет определенных действий, но он продолжал отправлять потерпевшей угрозы. Об этом сообщает Калининский районный суд Уфы.

Инцидент произошел 17 января. Мужчина умышленно поджег квартиру, принадлежащую супруге, ущерб хозяйка оценила в миллион рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе на общение с супругой, несмотря на это, обвиняемый неоднократно отправлял жене смс с угрозами.

В связи с нарушением запрета суд по ходатайству следователя изменил меру пресечения на заключение под стражу до 17 апреля.

До этого россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности к бывшему партнеру женщины. Мужчина начал оскорблять возлюбленную, ответ та схватилась за нож. Женщина несколько раз ударила его в спину.

Ранее россиянин из ревности расстрелял бывшую жену и ее возлюбленного.

 
Теперь вы знаете
Куда перейти из Telegram, кроме Max: 8 вариантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
