Над Россией сбили 35 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили над Россией 35 беспилотников ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов перехватили и уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны сбили в период с 13:00 до 20:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 25 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, по два — над Крымом, Белгородской областью и Черным морем, по одному — над Азовским морем, Брянской, Курской областями и Ставропольским краем.

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина, атакуя Россию беспилотниками, продолжает тщетное сопротивление вместо, того чтобы принять ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса по урегулированию конфликта.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают спецоперацию, продолжают выполнять цели СВО и обеспечивать безопасность регионов РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Куда перейти из Telegram, кроме Max: 8 вариантов
