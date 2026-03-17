В минздраве Грузии назвали причину смерти патриарха Илии Второго

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй умер в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности, заявил глава министерства здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после того как были проведены соответствующие манипуляции, у патриарха началась полиорганная недостаточность, что выражалось в легочной, почечной и сердечной недостаточности.

«Это было причиной, из-за чего организм не мог сохранять давление. Это было неожиданным, но в то же самое время ожидаемым, потому что такой результат мог настать в любое время при такой нестабильной ситуации», — рассказал министр.

До этого местоблюститель патриарха владыка Шио заявил, что Илия Второй вечером 17 марта скончался на 94-м году жизни.

17 марта сообщалось, что католикос-патриарх всея Грузии доставлен в Кавказский центр медицины в Тбилиси. По данным ТАСС, глава Грузинской православной церкви был госпитализирован с «массивным кровотечением из желудка», его поместили в реанимацию.

