Украина направила военных на Ближний Восток

Зеленский: Киев направил более 200 военных на Ближний Восток
Киев направил 201 военного эксперта по противодействию беспилотным летательным аппаратам в страны Ближнего Востока. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Великобритании, передает ТАСС.

По его словам, военные уже находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива, еще 34 специалиста готовы к развертыванию. Зеленский добавил, что эксперты были направлены по просьбе США и других партнеров Киева в рамках дронового соглашения.

Специалисты находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт, добавил президент Украины.

14 марта временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что слова Зеленского о поддержке стран Ближнего Востока ставят Украину в один ряд с врагами Ирана.

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем Трамп также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

5 марта Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с дронами и своих специалистов. А 9 марта Зеленский сообщил, что Киев направит беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты военных баз США.

Ранее на Украине рассказали, зачем Киеву отправлять помощь на Ближний Восток.

 
