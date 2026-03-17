В КСИР подтвердили гибель главы ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани. Об этом сообщает SNN.

В КСИР заявили, что члены «Басидж» «никогда не оставят неотомщенной кровь своего лидера и всех мучеников».

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которого считают «серым кардиналом» и одной из наиболее влиятельных фигур в стране. По его словам, о гибели Лариджани ему доложил начальник генерального штаба. Кац также заявил о смерти Голамрезы Солеймани.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о значительных успехах в Иране.

 
