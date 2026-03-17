«Такое бывает»: Мостовой о разгроме ЦСКА от «Краснодара»

Мостовой о поражении ЦСКА от «Краснодара»: сегодня такой результат, вчера другой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не стал размышлять о причинах крупного поражения московского ЦСКА от «Краснодара» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«А с ЦСКА происходит то, о чем я всегда повторял. Футбол – не наука, а игра живых людей. Сегодня такой результат, вчера другой, так бывает. А, чтобы говорить о конкретных причинах, нужно находиться внутри команды. Да и находясь внутри команды можно не ответить на этот вопрос. Такое бывает», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Дуглас Аугусто на 21-й минуте, второй мяч «Краснодара» забил Жоау Батчи на 49-й минуте. На 58-й минуте отличился Джон Кордоба, а через девять минут голом вновь отметился Батчи.

С 45+4-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Матеус Рейс. На 64-й минуте с поля был удален еще один игрок армейцев Мойзес, который получил две желтые карточки за минуту.

Первая встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, по сумме двух матчей «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ. ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

