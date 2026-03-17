Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в Московском театре оперетты в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что артист скончался 16 марта. Коллектив театра выразил искренние соболезнования семье и родным Твердохлебова.

В публикации отмечается, что артист был приглашен в труппу еще студентом выпускного курса ГИТИС.

Дмитрий Твердохлебов – заслуженный артист России, актер театра, солист. Родился 13 июля 1951 года в Горьком. В 1974 году окончил ГИТИС.

Днем ранее на 81-м году жизни скончался актер Андрей Голиков. Артист принимал участие в таких спектаклях, как «Так победим!», «Кремлевские куранты», «Три толстяка», «Господа Головлевы». Он также сыграл в постановке Константина Богомолова «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Позже он был не только актером, но и режиссером этого спектакля.

Ранее умер заслуженный артист России Владимир Ершов.

 
