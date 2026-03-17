«Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» разгромил московский ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Дуглас Аугусто на 21-й минуте, второй мяч «Краснодара» забил Жоау Батчи на 49-й минуте. На 58-й минуте отличился Джон Кордоба, а через девять минут голом вновь отметился Батчи.

«Быки» на 84-й минуте забили пятый мяч, отличился Хуан Боселли, но гол был отменен после вмешательства VAR.

С 45+4-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Матеус Рейс. На 64-й минуте с поля был удален еще один игрок армейцев Мойзес, который получил две желтые карточки за минуту.

главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Первая встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, по сумме двух матчей «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ. ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале, прошедшем в «Лужниках», армейцы обыграли «Ростов» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время 0:0).

