В России могут изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Центральный банк (ЦБ) России предложил изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО с учетом рыночной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно инициативе, при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала (сейчас этот порог составляет 80%). Расчет средней стоимости расходных материалов будут осуществляться по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок.

Как заявили в ЦБ, ожидается, что в результате изменений средняя выплата по ОСАГО увеличится на 9%.

Также в пресс-службе отметили, что при расчете расходов на ремонт планируется учитывать затраты на детали одноразового использования в полном объеме. Сейчас их включают в стоимость ремонта в размере, который не превышает 2% от цены заменяемых запчастей. Это в отдельных случаях не позволяет покрыть расходы на такие детали полностью, говорится в сообщении.

Нововведения собираются внести в единую методику определения расходов на ремонт, которой страховщики руководствуются при расчете выплат по ОСАГО.

16 марта сообщалось, что в России хотят запретить выплаты по ОСАГО выше 400 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как добиться ремонта по ОСАГО от страховщика.

 
