Путин объяснил девочке из Канады, почему важен его саммит с Байденом

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом ответил на вопрос девятилетней девочки из Канады, который передала ее мама, работающая журналисткой, объяснив важность прошедшей встречи. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется такими вопросами. А ответить очень просто - надо посмотреть вокруг себя и сказать: «Видишь, как прекрасен этот мир?»», — сказал Путин.

Президент пояснил, что взрослые люди, руководители крупнейших ядерных держав, встречаются, чтобы сделать мир безопасным и процветающим для всех жителей планеты.

По его словам, политики обсуждают вопросы, связанные со «страшным оружием», которое подлежит ограничению. Кроме того, они говорят, как сделать, чтобы «реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того, чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились».

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.