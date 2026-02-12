США пообещали поставить Украине вооружения на миллиарды долларов

США пообещали поставить Украине в текущем году вооружения не менее чем на $12-15 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Киеву, сообщает ТАСС.

«США проинформировали нас, что смогут поставить Украине в этом году критические военные средства на $12-15 млрд», — сказал он.

По словам генсека, речь идет о вооружениях, которых нет у других государств Североатлантического альянса.

5 февраля постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

13 января Рютте сказал, что после трех-четырех лет украинского конфликта значительная часть запасов оружия в Европе была уничтожена или истощена. В связи с этим возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в США, отметил он.

Ранее в России назвали оружие США, передачи которого Украине стоит опасаться.