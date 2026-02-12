Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предпочел бы вообще не заключить никакого мирного соглашения, чем заставить украинцев принять мир на невыгодных условиях. Заявление прозвучало в интервью изданию The Atlantic.

Интервьюер обратил внимание на беспокойство некоторых чиновников из окружения Зеленского по поводу того, что окно возможностей для заключения мирного соглашения закрывается и что Украине предстоят годы непрекращающихся боевых действий, если этой весной не удастся договориться об урегулировании конфликта.

«Зеленский сказал, что лучше вообще не заключать сделку, чем заставлять свой народ соглашаться на невыгодные условия», — отмечается в интервью.

Журналист отметил, что даже после четырех лет боевых действий президент Украины «готов продолжать сражаться, если это поможет добиться достойного и прочного мира».

До этого депутат итальянского парламента Россано Сассо заявил, что Зеленский не представляет интересы своего народа и хочет продолжать военный конфликт с Россией ради собственной выгоды.



Ранее Зеленский оценил вероятность завершения конфликта с Россией к лету.