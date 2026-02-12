Неисправный обогреватель спалил дом в российском регионе

В Ростовской области дом сгорел из-за обогревателя. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Новосеверная в поселке Матвеев Курган. Хозяева были дома и заметили, что из-за перепада напряжения в доме замигал свет. После этого загорелся обогреватель, от которого вспыхнули и другие вещи.

Потушить огонь сами супруги не смогли и вызвали экстренные службы. В результате пожар на площади в 48 квадратных метров ликвидировали девять человек и три единицы спецтехники. Причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

