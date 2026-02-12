Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Неисправный обогреватель спалил дом в российском регионе

В Ростовской области неисправный обогреватель спалил дом
Главное управление МЧС по Ростовской области/VK

В Ростовской области дом сгорел из-за обогревателя. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Новосеверная в поселке Матвеев Курган. Хозяева были дома и заметили, что из-за перепада напряжения в доме замигал свет. После этого загорелся обогреватель, от которого вспыхнули и другие вещи.

Потушить огонь сами супруги не смогли и вызвали экстренные службы. В результате пожар на площади в 48 квадратных метров ликвидировали девять человек и три единицы спецтехники. Причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

До этого восьмилетний мальчик не выжил во время пожара в Подмосковье. Его 12-летняя сестра смогла сама выбраться из горящего строения, ее доставили в больницу с ожогами.

Ранее россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!