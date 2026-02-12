Размер шрифта
Политика

В США расширили усилия по лишению гражданства иммигрантов

NBC: в США расширили усилия по лишению гражданства лиц, родившихся за границей
Mel Evans/AP

Власти США расширили усилия по лишению американского гражданства людей, родившихся за пределами страны. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По его информации, Служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов, которая входит в структуру министерства внутренней безопасности, в течение последних нескольких месяцев направляла профильных специалистов в региональные офисы по всей стране, а также перераспределяла сотрудников для проверки дел граждан, прошедших процедуру натурализации. Один из источников заявил, что есть задача каждый месяц передавать в отдел по судебным иммиграционным разбирательствам от 100 до 200 потенциальных дел.

Как рассказал представитель Службы гражданства и иммиграции США Мэтью Трагессер, слова которого приводит NBC News, агентство рассматривает дела натурализованных граждан, когда имеются достоверные доказательства того, что гражданство было получено мошенническим путем или предоставления ложной информации. Он отметил, что служба соблюдает «политику нулевой терпимости к мошенничеству в процессе натурализации и будет инициировать процедуру лишения гражданства в отношении любого лица, которое солгало или предоставило ложную информацию».

5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что программа депортации нелегальных мигрантов из страны сфокусирована лишь на совершивших тяжкие преступления. По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках».

Ранее США ввели полный запрет на въезд в страну граждан нескольких государств.
 
