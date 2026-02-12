Антон Лапенко сыграет главную роль в российском «Теде Лассо»

Актер Антон Лапенко сыграет главную роль в спортивном драмеди Сергея Пикапова «Седьмой игрок». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Съемки нового оригинального проекта платформы, который уже называют «российским «Тедом Лассо», ведутся в России и Беларуси.

В центре сюжета сериала — хоккейный клуб «Строитель», который когда-то был успешной командой и заставлял своего владельца Михаила (Николай Фоменко) мечтать о высоких позициях в КХЛ. Однако команда оказалась на дне турнирной таблицы, Михаил погряз в долгах и от отчаяния назначил тренера по фигурному катанию Артема (Антон Лапенко) директором команды.

Бывшему фигуристу придется объединить игроков, болельщиков — так называемого «шестого игрока» — и самому стать «седьмым игроком» «Строителя».

По словам Лапенко, работая над персонажем, он не заимствовал черт из голливудских или российских проектов или реальных прототипов спортивных руководителей.

«Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания. Мне нравится, что у моего героя подход к работе с точки зрения разговора, он дипломатичен и решает проблемы добрыми методами, а не грубой силой. Мне и самому кажется, что это позиция наиболее правильная и действенная», — рассуждает актер.

Также в сериале сыграют Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие.

Американский сериал «Тед Лассо» рассказывает о доброжелательном тренере по американскому футболу, который становится во главе английской футбольной команды.

Ранее режиссер «Первого отдела» раскрыл самую необычную локацию проекта.