Четыре человека отравили школьницу и изнасиловали, пострадавшая не выжила

В Индии девушка не выжила после группового изнаcилования с 4 мужчинами

В Индии вынесли приговор мужчинам, которые надругались над 16-летней девушкой. Об этом сообщает The Times of India.

По данным следствия, в день инцидента после обеда девушка отправилась на дополнительные занятия. По пути компания молодых людей схватила ее и затащила в поле сахарного тростника, где ее жестоко изнасиловали. Спустя около двух часов ее отпустили, но пригрозили последствиями, если она кому-нибудь расскажет.

Домой девушка пришла прихрамывая, и, когда мать спросила о причинах проблемы, сообщила о произошедшем. Семья вызвала медиков, несовершеннолетнюю доставили в местную больницу. Специалисты несколько часов оказывали ей помощь, но спасти не смогли.

Во время расследования эксперты обнаружили в ее желудке жидкость. Предполагалось, что именно она стала причиной ухудшения самочувствия.

В результате задержали четверых молодых людей. Суд признал их виновными не только в групповом изнасиловании, но и в отравлении. Всех фигурантов приговорили к пожизненному сроку.

