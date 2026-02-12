Генсек НАТО заявил, что не уделяет внимания заявлениям Москвы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не уделяет пристального внимания заявлениям представителей российского руководства, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уже некоторое время назад перестал прислушиваться к каждому отдельному высказыванию с российской стороны, особенно когда они исходят от Лаврова. За всем, что они говорят, трудно уследить», — отметил Рютте в ходе пресс-конференции, прошедшей в Брюсселе.

12 февраля Рютте заявил, что в случае попытки перекрыть Сувалкский коридор — стратегически важный участок на границе между Польшей, Литвой, Белоруссией и Калининградской областью — НАТО нанесет России «сокрушительный» ответный удар. Его заявление последовало за публикацией в The Wall Street Journal симуляции конфликта, проведенной военными экспертами, согласно которой Россия в течение нескольких дней захватит Прибалтику. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие планов нападения на НАТО, а в Госдуме подобные сценарии были названы «страшилками», предназначенными для Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАТО заявляло о готовности заблокировать Балтийское море для России.