Солистка «Миража» о секрете счастливого брака: «Важно оставаться детьми»

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о секрете счастливого брака с лидером коллектива Алексеем Горбашовым. Особенностями гармоничных отношений она поделилась с «Газетой.Ru».

Болдышева и Горбашов вместе уже 35 лет и не против отметить грядущий День влюбленных.

«Мы как-то специально не отмечаем День Святого Валентина , но почему бы не порадоваться вместе с теми, кто отмечает эту дату? Ведь это прекрасный повод лишний раз вспомнить о любви», — рассуждает она.

По словам артистки, единственное, что может гарантировать крепкие отношения между двумя людьми, — это любовь.

«Если есть любовь, значит, есть взаимопонимание, уважение друг к другу, способность жертвовать собой ради любимого человека и многое другое, без чего невозможно построить семейное счастье. Нужно не жалеть, отдавать все самое лучшее любимому человеку, а еще в отношениях очень важно уважать личное пространство друг друга. Мы вместе живем, работаем, творим. Тем не менее у каждого из нас бывают минуты или даже дни, когда нужно побыть одному. Мы никогда не устанавливали никаких правил и не ставили друг другу условий. Просто каждый из нас чувствует, где проходит та невидимая линия, которую не надо переступать, и когда надо оставить друг друга на какое-то время в покое», — говорит Болдышева.

Она также призвала супругов удивлять друг друга.

«Вот Алексей — мастер делать сюрпризы. Подсунет какую-нибудь коробочку или сверточек с подарком под подушку или под елку и ходит с непринужденным видом, как-будто ничего не случилось, пока я не обнаружу и не упаду в обморок. Или придумает какое-нибудь интересное место, куда можно сходить, но молчит до последнего. А я так не умею, поэтому свои подарки я вручаю сразу. Но Алексей тоже всегда делает вид, что падает в обморок. Так что мы на самом деле все еще дети!» — заключила она.

Недавно лидер «Миража» сравнил всех солисток группы.

Ранее лидер «Миража» объяснил, почему не хотел для сына будущего в шоу-бизнесе.