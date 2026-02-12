Трамп предупредил Иран, что отсутствие сделки будет «травматично» для республики

Трамп: США нужна сделка с Тегераном, а ее отсутствие будет травматично для Ирана

США необходимо заключить сделку с Ираном. Ее отсутствие будет «травматично» для Исламской Республики, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

«С Ираном нам нужно заключить сделку. Иначе все будет очень травматично, очень драматично», — сказал он.

По словам американского лидера, Тегерану следовало заключить сделку «еще в первый раз».

«Вместо этого они получили «Полуночный молот», и для Ирана это будет очень травматично», — добавил он.

11 февраля Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США с отказом от ядерной программы.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее в сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран.