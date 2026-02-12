Размер шрифта
Москвичка случайно запустила стиральную машинку с котом внутри

Shot: в Москве женщина случайно постирала своего кота
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Москвы случайно постирала кота вместе с вещами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Гиляровского. По данным Telegram-канала, женщина запустила стирку, не заметив, что в барабан забрался ее питомец.

Услышав, что животное зовет на помощь, москвичка быстро прервала стирку, однако не смогла самостоятельно освободить питомца, так как дверцу замкнуло и она не открылась.

«Испуганная хозяйка начала обзванивать службы, на место уже выехала бригада специалистов Спасрезерва», – сообщается в публикации.

До этого в Челябинске мужчина жестоко обращался с котом. Как рассказала хозяйка животного, ее муж постирал питомца в машинке, затем выбросил на балкон на всю ночь. В этот момент температура за окном опустилась до -30 градусов.

В результате у животного была разбита челюсть, вырваны когти, вырваны зубы. Спасти его ветеринары не смогли.

Ранее ветврач дал советы, как стать любимым человеком в семье для кошки.
 
