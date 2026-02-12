Люся Чеботина обозначила идеал мужчины: «Вроде ЮрКисса — нет, нет и еще раз нет»

Певица Люся Чеботина: ищу мужа, который будет учить меня и принимать решения

Певица Люся Чеботина раскрыла в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» качества, которыми должен обладать ее будущий муж.

«Я рядом с собой вижу сильного, успешного, влиятельного человека, которого я хочу слушать. Я поддерживаю здоровый патриархат — я хочу, чтобы мой мужчина принимал решения, меня учил и был ответственным», — поделилась она.

В рамках шоу Чеботиной предложили варианты «идеального партнера»: сын влиятельного отца, известный артист, популярный футболист и неизвестный человек, который позволил бы Чеботиной чувствовать себя «королевой» в паре.

«Встречаться с богатым — это не равно получать его блага. ЮрКисс мне не помогал финансово, он мне не платил, не давал денег на хотелки, не дарил дорогие подарки — такого ничего не было», — отметила певица.

Также артистка решительно отвергла вариант «сын влиятельного отца». Она заявила, что талант и успех не зависят от происхождения:

«Сын влиятельного отца вроде ЮрКисса — нет, нет и еще раз нет. Дети влиятельных родителей --это не равно дети успешные.»

В ноябре 2024-го Чеботина признавалась, что Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал. Также певица отмечала, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей.

